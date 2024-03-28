حماد يبحث القضايا الخدمية في مدينة البيضاء

ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، مع عميد بلدية البيضاء خالد عمر سالم وأعضاء المجلس، مشاريع الإعمار ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن في مشاريع الطرق والجسور والإنارة وصيانة المستشفيات وتطوير مرافقها وتأهيل الجامعة، إضافة إلى مشاكل الخدمات العامة والنظافة والمياه والصرف الصحي والاهتمام بمرافق ومؤسسات المدينة الحكومية والخدمية.

وتطرق المجتمعون إلى المشاريع الحيوية والملحة خلال المرحلة القادمة، لتحسين الخدمات في المدينة ومعالجة تداعيات وأضرار العاصفة المتوسطية “دانيال” التي خلفت أضرارا بالغة في المدينة.

‏كما بحث المجتعون حلحلة المختنقات الخدمية في مدينة البيضاء وضواحيها وتهيئة كافة الظروف للمضي قدما في مسيرة التنمية والإعمار.

حضر الاجتماع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ووكيل وزارة الحكم المحلي.

وقام حماد بجولة تفقدية موسعة في مدينة البيضاء وضواحيها لمتابعة مشاريع الإعمار والصيانة والتطوير وملفات الخدمات.

وشملت الجولة جامعة البيضاء للوقوف على آخر مستجدات التطوير والإعمار بمرافقها بما يخدم هيئة التدريس والطلبة، ومتابعة تنفيذ مشاريع إنشاء العبّارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي عبر الأودية والطرق الرئيسية المتضررة من العاصفة دانيال، إضافة إلى الوقوف على آخر أعمال صيانة وإنشاء الطرق وتعبيدها ورصفها وإنارتها في كافة أحياء المدينة ،

واطلع الوفد الحكومي على أعمال تعبيد الطرق والإنارة بالمنطقة الصناعية ومحيطها، وأعمال التمهيد وتهيئة الموقع التي تنفذها أحدى الشركات المُتعاقد معها من دولة تونس الشقيقة لتنفيذ طريق البيضاء – الغريقة.