«حماد» يتعهد بإنشاء المركز التأهيلي لذوي الإعاقات الذهنية

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا وعدد من طلابها.



واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع، على الخدمات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية التي تقدم لذوي الإعاقات الذهنية، إضافة إلى التعرف على عدد من الرياضيين الذين مثلوا ليبيا في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بهم في العاصمة الألمانية برلين.

وهنأ حماد الرياضيين على تميزهم وحصادهم للقلائد الذهبية والفضية والبرونزية، مؤكدًا التزام الحكومة بإنشاء وتنفيذ المركز التأهيلي التعليمي لذوي الإعاقات الذهنية والذي ستباشر به الشركة المنفذة اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وفي ختام الاجتماع كرم أعضاء الجمعية رئيس الحكومة بمنحه وسام العطاء تقديرًا لجهوده في تقديم الدعم المتواصل لهم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.