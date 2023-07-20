«حماد» يتفقد الأضرار في إجدابيا والزويتينة

تفقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين إجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.



وأطلع مهندسو جهاز النهر، رئيس الحكومة ووزير الموارد المائية، خلال جولتهم التفقدية، على أسباب الانفجار، الذي أكدوا بأنه نتج بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، والتي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسؤولة، مؤكدين بأن فرق الصيانة بالجهاز تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وإجدابيا.

وعقب جولته، أجرى رئيس الحكومة زيارة للمجلس البلدي إجدابيا، والتقى خلالها عميد البلدية، حيث تم التباحث في عدد من الملفات التي تصب في صالح المواطن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.