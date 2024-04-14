«حماد» يتفقد مستشفى «ابن سينا التعليمي» في سرت

أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، زيارةً تفقدية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي، وذلك للاطلاع على سير العمل بالمستشفى.

واستقبل رئيس الحكومة المكلفة خلال الجولة؛ مديرُ عام المستشفى الدكتور علي الجروشي، والمدير المساعد الدكتور جادالله درياق، وعميد بلدية سرت السيد مختار المعداني، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وأجرى رئيس الوزراء والسادة المرافقون له جولة داخل عدد من الأقسام، شملت القسم الخاص، وأقسام عناية القلب، والعناية الفائقة، والأطفال، والنساء، والولادة، والأسعاف السريع، والطوارئ.

وأكد رئيس الحكومة المكلفة، خلال الجولة، “حرص الحكومة على تقديم اللازم لدعم وتطوير المستشفى، وتوفير الإمكانيات الطبية، والتعاقد مع عدد من العناصر والخبرات الطبية الأجنبية، ذات الكفاءة العالية،في مختلف التخصصات، لتدريب العناصر الطبية بالمستشفى، والنهوض بالخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين”.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية والإعمار المهندس بلقاسم حفتر، حرصه التام على تطوير وتحديث المنشآت الطبية والصحية وفق أحدث التصاميم، وإضافت الأقسام اللازمة لكل المستشفيات لما فيه من مصلحة في تطوير قطاع الصحة.

هذا ورافق حماد في الجولة، مدير عام صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، والمدير التنفيذي لجهاز التنمية سرت محمود الفرجاني.

رئيس الوزراء رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، يطّلعون على سير عمل مستشفى ابن… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في السبت، ١٣ أبريل ٢٠٢٤