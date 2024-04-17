«حماد» يجري جولة تفقدية على مطار الكفرة الدولي

أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، جولة تفقدية على مطار الكفرة الدولي، وصالاته ومرافقه الحديثة.

وثمّن حماد جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار ووزارة الطيران المدني، والأجهزة الخدمية المختلفة على الجهود التي يقومون بها لإعادة إعمار مدينة الكفرة وكافة مدن الجنوب الليبي.

وعقب الجولة، التقى “حمّاد”، والوفد المرافق له أعيان وحكماء ومشايخ مدينة الكفرة، مؤكدا “أن الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار يعملون كفريق واحد وحققوا عدد من الإنجازات الكبيرة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار والتطوير”.

وأشار إلى “زيارته لمدينة مرزق التي قاد من خلالها رفقة مدير عام صندوق التنمية، المصالحة بين قبائل الأهالي وقبائل التبو في مرزق بعد سنوات من الإقتتال والتهجير”، مؤكداً “بأن الحكومة والصندوق استجابوا لكافة مطالب أهالي مدينة مرزق وستنطلق عملية الإعمار وجبر الضرر خلال الفترة القريبة بمرزق”.

وأكد “حماد”، بأن “مدينة الكفرة، لها نصيب من عملية الإعمار والتنمية مثلها مثل كافة مدن ليبيا”، مشيراً “على أن الحكومة أرسلت وفداً لحصر المشاريع بالمدينة”، موضحاً “بأن قدومه للمدينة جاء للاطلاع عن كثب لكافة المختنقات والمشاكل التي تعاني منها المدينة والتي سيتم حلحلتها فوراً وبشكل عاجل”.

هذا ورافقه في الجولة، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووزير الدفاع احميد حومة ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي إلى مدينة الكفرة، وكان في استقباله عضو مجلس النواب عن المدينة سعيد امغيب وعميد البلدية ومسؤولي القطاعات الخدمية والصحية والقيادات الأمنية والعسكرية وجمع من أعيان ومشايخ المدينة.

رئيس الوزراء يصل مدينة الكفرة رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ويجري جولة… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الثلاثاء، ١٦ أبريل ٢٠٢٤