«حماد» يجري زيارات لأماكن ومستشفيات في «مدينة الكفرة»

أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، جولات تفقدية وزيارات زيارات لأماكن ومستشفيات في مدينة الكفرة.

في السياق، زار رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، مقر كتيبة سبل السلام التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية، “التقى حماد ومسؤولو الإعمار، آمر الكتبية عبد الرحمن هاشم، بمدينة الكفرة، والتي ثمّن فيها جهود الحكومة الليبية في الكفرة ومدن الجنوب الشرقي”.

وأشاد حماد، “بجهود الكتيبة وكافة أفرادها ومنتسبيها ووحدات القوات المسلحة، في بسط الاستقرار وتأمين حدود البلاد الجنوبية الشرقية مع دول الجوار من كافة المخاطر وحماية المدينة ومرافقها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية”.

كما “ثمن حماد، الجهود المبذولة من قبل القيادة العامة وكتيبة سبل السلام والوحدات العسكرية، في توفير المساعدات الغذائية والصحية للنازحين من دولة السودان وتأمينهم وتوفير متطلباتهم، تضامنا معهم فور وصولهم إلى الأراضي الليبية”.

هذا ورافقه في الجولة، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي.

في السياق، أجرى أسامة حمّاد، جولة تفقدية على مشروع المستشفى الجديد بسعة 120 سرير بمدينة الكفرة، واطلع خلال الزيارة، على سير العمل بالمشروع، وذلك لافتتاحه عقب القيام بتجهيزه بالكامل بالمعدات الطبية الحديثة والأطقم الطبية والطبية المساعدة لكي يتم تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

كما أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، جولة تفقدية على مستشفى “حي الشورى” القروي بمدينة الكفرة، واطلع على سير العمل بالمستشفى وكافة أقسامه، وعلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها، متعهداً بتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية والعلاجية ومؤكداً دعمه له في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة.

رئيس وزراء الحكومة الليبية يطلع على سير عمل مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٢٤

كما أجرى حمّاد، جولة تفقدية على مدينة الكفرة، واطلع على أوضاع المدينة وعلى المختنقات والإحتياجات من أجل حصرها للشروع في أعمال التنمية والتطوير، وأجرى جولة تفقدية على مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بمدينة الكفرة، واطلع على سير العمل بالمستشفى وكافة أقسامه، وعلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها من أجل حلحلتها، بالإضافة إلى اطلاعه على أعمال الصيانة والتوسعة القائمة بالمستشفى المتمثلة في استكمال المشاريع المتوقفة منذ عقود وتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية بالمستشفى ودعمه في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة.

رئيس وزراء الحكومة الليبية يجري جولة تفقدية بمدينة الكفرة رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار ورئيس لجنة إعادة الإعمار… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٢٤