حماد يزور القاهرة لبحث جهود إعادة إعمار ليبيا

وصل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية، تعد الأولى له خارج البلاد.

وأعلنت «الحكومة الليبية» في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استقبل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في مدينة العلمين الجديدة، إذ جرى الحديث عن دور الشركات المصرية في «إعادة إعمار ليبيا».

وأثنى حماد على «الدعم المصري الدائم للشعب الليبي، وهو ما شهدناه أخيرًا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق، لتخفيف آثار وتداعيات العاصفة دانيال، التي شهدتها البلاد العام الماضي».

وكان نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي – المصري، مختار القلعي، قد أعلن مشاركة أربع من كبرى الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا بقيمة أعمال تتجاوز 4 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في يوليو الماضي بالقاهرة لجمعية مستثمري العاشر من رمضان الصناعية المصرية مع أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبي – المصري، والذي يهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية، وبخاصة في مدينة العاشر من رمضان، بحضور 60 شركة من أعضاء الجمعية.

وتأتي الزيارة في وقت توصلت الأطراف المتصارعة في تاجوراء إلى اتفاق للتهدئة ووقف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة، وانتشار قوات محايدة على خطوط التماس لفض النزاع، بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً.

والجمعة الماضي، أعربت سفارات خمس دول كبرى، هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، عن مخاوفها من التحركات العسكرية المستمرة في جنوب غرب ليبيا.

وقالت السفارات في بيان مشترك: «في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية، فإن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد ومواجهة عنيفة».