«حماد» يزور نواكشوط ويبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، سبل التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات السياسية والاقتصادية”.

ورحب الرئيس الغزواني برئيس الحكومة المكلفة، “متمنياً للشقيقة ليبيا السلام والاستقرار والازدهار”، و”مشيداً بأصالة الشعب الليبي وعراقة أصوله وأنسابه وانتمائه العميق إلى أرضه وأمته ودينه وحضارته وجذوره”.

وأبدى الرئيس الموريتاني شكره لدعوة “حماد”، له لزيارة بنغازي، “للحوار والتشاور والمساهمة مع الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة”، مؤكداً على “العلاقات التاريخية الممتدة بين بلاده وليبيا العضو المؤسس في اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي وحرص البلدين على توثيقها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما في مجالات الاقتصاد والاستثمار واللجان الوزارية المشتركة”.

من جهته، وجه حماد، “الشكر إلى الرئيس الموريتاني لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدم تهانيه الخالصة للرئيس الموريتاني لفوزه بثقة شعب موريتانيا في ولاية رئاسية ثانية بعد انتخابات حرة نزيهة”، مؤكداً حرص ليبيا “على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضعها موضع التنفيذ”.

هذا وكان حماد، وصل موريتانيا أمس، وكان في استقبال رئيس الحكومة لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي، وفد رسمي رفيع المستوى يمثل الحكومة الموريتانية، ضم الأمين العام للحكومة ومستشار الرئيس ووزير النقل.

تقرير إخباري عن زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى موريتانيا. نواكشوط | 28 أغسطس 2024 في حدث مهم يعزز مكانة الحكومة… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤