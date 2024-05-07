 «حماد» يستقبل وزير خارجية الكونغو

استقبل رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج؛ جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الإفريقي.

كما استقبل حماد، مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد لباط، وسفير جمهورية الكونغو لدى ليبيا غي كورناي صمبا، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العباري، والمستشار الفني لوزير الخارجية الكنوغولي بريس نازيرا النغا هيبارا.

وبحث الاجتماع، “عددا من الملفات في مقدمتها ملف المصالحة، حيث تم الإشادة بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمهورية الكونغو، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية، الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في ليبيا”.

وأكد حماد، “أن الحكومة أخذت على عاتقها المصالحة وإعادة الإعمار بدعم من القيادة العامة وبتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”، مشيراً إلى “قيامه بزيارة عدد من المدن في الجنوب والجنوب الشرقي، ومنها مرزق والكفرة”.

وشدد “على أن الحكومة وبرعاية من القيادة العامة تكفلت بجبر الضرر والتعويضات وإعلان المصالحة في هذه المدن والمناطق، وأيضا دعم مجموعة من بلديات المنطقة الغربية المتكونة من 67 بلدية”، مؤكداً “دعمه التام للاتحاد الأفريقي ولجهوده المبذولة في هذا الملف الهام”.

من جانبه، أطلع الوزير الكونغولي، رئيسَ الحكومة المكلفة، “على زياراته للمنطقة الغربية ولقائه بعدد من مسؤوليها، والجهود المبذولة من الاتحاد الأفريقي في عقد اللقاءات الشاملة مع زعماء الدول، من أجل توحيد وجهات النظر في ملف المصالحة في ليبيا مع كافة الأطراف الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً”.

وأكد الوزير الكونغولي، “على الدور الهام الذي تلعبه القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية في ملف المصالحة الشاملة”.

هذا وحضر الاجتماع، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض عبد الهادي الحويج، ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبد المجيد، ومدير مكتب رئيس الوزراء صالح المنفي، وأمين عام مجلس الوزراء مصطفى المسماري.

(ENGLISH BELOW) رئيس وزراء الحكومة الليبية يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل بنغازي / 6 مايو 2024م استقبل رئيس… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ٦ مايو ٢٠٢٤