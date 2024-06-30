حماد يطلب تكليف شركة أجنبية لإصلاح العطل الكهربائي في بنغازي

طلب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، من وزارة الكهرباء تكليف شركة أجنبية لإصلاح العطل الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن أحياء مدينة بنغازي، تكون متخصصة النوع من الكوابل في إطار السعي لحل الأزمة بسرعة.

وحسب بيان الحكومة ناقش حماد مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، أسباب الإطفاء الطارئ الذي حدث في محطة الحديقة جهد (220/30 ك.ف)، والذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن جزء كبير من أحياء بنغازي.

وتواصل حماد مع رئيس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي للتأكيد على توريد الوصلات اللازمة، وإرسال فرقة اختبار وسيارة كوابل إلى بنغازي بشكل عاجل؛ لتحسين البنية التحتية للكهرباء وضمان استمرارية الخدمة لسكان المدينة والمناطق المحيطة.