«حماد» يطلع على مستجدات وأوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة

اطلع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، من وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، على مستجدات عمل الوزارة، وأوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وآلية صرف رواتبهم المتخذة من الوزارة، وتسوية وضع الشركة العامة للبناء والتشييد ومعالجة أوضاع العاملين بها.

وذكر موقع الحكومة الليبية أنه تم الاتفاق على وضع حلول لمعالجة إشكالية القرار رقم 210 الصادر عن وزير العمل بالحكومة المؤقتة عام 2018 بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.

وأكد رئيس الحكومة الليبية دعمه الكامل لوزارة العمل والتأهيل، مشددا على ضرورة وضع الحلول الجذرية لمعالجة أوضاع العاملين بهذه الشركات ما يضمن لهم حق العيش الكريم والعادل ولعائلاتهم بعد أن تم تهميشهم لسنوات عديدة من الحكومات المتعاقبة.