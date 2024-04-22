«حماد» يعلن عطلة رسمية ليومين لسوء الأحوال الجوية المرتقبة

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، القرار رقم 48 للعام 2024م بتحديد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء عطلة طارئة رسمية نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.

ووجه حماد، “وزارة الداخلية بالحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية فيها”.

وقالت الحكومة الليبية في بيان على صفحتها الرسمية: “بعد متابعة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لمستجدات أحوال الطقس و المنخفض الجوي الصحراوي القادم ، على مناطق البلاد؛ تعلن الحكومة الليبية يومي الإثنين والثلاثاء عطلة رسمية لكافة الجهات العامة، والمؤسسات العامة بالدولة، ماعدا من تستلزم طبيعة أعمالهم الحضور بمقار عملهم”.

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق ليبيا، تقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب، تكون نشطة إلى قوية السرعة اليوم الاثنين.