حماد يهاجم الدبيبة ويتهمه بالتفرد بصرف الميزانية العامة وفق الانتماء السياسي

هاجم رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، حكومة الوحدة الوطنية و رئيسها عبد الحميد الدبيبة، موجها العديد من التهم بخصوص التفرد بصرف الموازنات بشكل مخالف للقوانين، و توجيه النفقات حسب الموقف السياسي.

وحسب صحيفة الأنباء الليبية، حث حماد في خطاب وجهه إلى مجلس النواب رئيس جلس النواب وأعضاء المجلس على الاستعجال في اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م، حصر تفويض تنفيذها بالحكومة المكلفة “دون غيرها”.

وحسب حماد فإن عدم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة فتح المجال لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن يستمر في صرف العديد من أوجه النفقات العامة على نحو “مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة”.

وأشار حماد إلى ما سماه “احتكار” حكومة الوحدة الوطنية لإدارة منظومة المرتبات وتوظفها وفقا لأهوائها السياسية.

واتهم حماد حكومة الوحدة الوطنية بحجب صرف مرتبات العاملين بهيئة الزكاة بالمنطقة الجنوبية، وإصدار حوالة مرتبات العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة الشرقية والجنوبية وبها عجز، بالإضافة إلى إيقاف صرف مستحقات الدعم لشركات الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وحسب حماد فإن حكومة الوحدة لم تصرف العجز في المرتبات المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، وذلك بناء على الموقف السياسي لهذه الجهات، مشددا على ضرورة التحرك سريعا لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة والتلاعب بحقوق المواطنين.

وحسب صحيفة الأنباء الليبية، حث حماد في خطاب وجهه إلى مجلس النواب رئيس جلس النواب وأعضاء المجلس على الاستعجال في اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م، حصر تفويض تنفيذها بالحكومة المكلفة “دون غيرها”.

وحسب حماد فإن عدم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة فتح المجال لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن يستمر في صرف العديد من أوجه النفقات العامة على نحو “مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة”.

وأشار حماد إلى ما سماه “احتكار” حكومة الوحدة الوطنية لإدارة منظومة المرتبات وتوظفها وفقا لأهوائها السياسية.

واتهم حماد حكومة الوحدة الوطنية بحجب صرف مرتبات العاملين بهيئة الزكاة بالمنطقة الجنوبية، وإصدار حوالة مرتبات العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة الشرقية والجنوبية وبها عجز، بالإضافة إلى إيقاف صرف مستحقات الدعم لشركات الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وحسب حماد فإن حكومة الوحدة لم تصرف العجز في المرتبات المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، وذلك بناء على الموقف السياسي لهذه الجهات، مشددا على ضرورة التحرك سريعا لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة والتلاعب بحقوق المواطنين.