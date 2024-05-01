«حماد» يهنيء العمال بمناسبة عيدهم العالمي

هنأ رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، “كافة العمال الوطنيين والمقيمين في ليبيا وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يتزامن مع الأول من مايو من كل عام”.

وقال حماد في تغريدة له على منصة “إكس”: “إنني أهنِّئُ كافة العمال الوطنيين والمقيمين الذين يواصلون العمل والعطاء على مدار الـ 24 ساعة في أعمالهم، وخصوصاً العاملين على مشاريع التنمية والإعمار بالمدن والمناطق المتضررة؛ في سبيل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين”.

وأضاف: “لإيماننا بدورهم وبدور وزارة العمل؛ فقد أوفدنا عبر وزارة العمل العديد من الشباب في مختلف التخصصات، وقمنا بالعديد من الدورات المحلية بالتنسيق مع مكاتب العمل بالمدن والمناطق، وذلك من أجل دحر البطالة والقضاء عليها من خلال برامج تنموية تساهم في إدخال الخريجين لسوق العمل”.