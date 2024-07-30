«حماد» يوافق على إنشاء أول كلية تختص بالذكاء الاصطناعي

وافق رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، خلال لقائه وزير التعليم التقني والفني، فرج خليل سالم – على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي كأول كلية متخصصة من نوعها في ليبيا، والتي سيكون مقرها في مدينة بنغازي.

وناقش رئيس الحكومة، خلال اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء، أداء وزارة التعليم التقني والفني ودورها في تطوير التعليم ورفع مستوى الطلاب.

وأكد حماد على أهمية تذليل الصعاب أمام الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية والمهنية، وإعداد كوادر مهنية جاهزة لسوق العمل.

ومن جانبه، قدم وزير التعليم التقني والفني للدكتور أسامة حماد رؤية إستراتيجية لتطوير التعليم التقني والفني، مستندة إلى الحوارات العلمية التي أجراها مع المنظمات الدولية والمؤسسات ذات الصلة.