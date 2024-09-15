«حماد» يوجّه بسرعة التعامل مع تداعيات فيضانات سبها

وجّه رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، تعليمات عاجلة للتعامل مع تداعيات سقوط أمطار غزيرة في سبهـا، التي تسببت بسيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء عن المدينة، كما أدت لحدوث وفيتين ونحو 33 إصابة.

وأصدر حماد تعليمات إلى “وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء والجهات المختصة للتعامل بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها مدينة سبها وضواحيها جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء على المدينة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات”.

وذكر بيان الحكومة نشرته في صفحتها الرسمية أنه” في الوقت الذي تتقدم فيه الحكومة الليبية رئاسة وأعضاء بأحر وأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، فإنها تهيب بجميع المواطنين الاستجابة للتحذيرات التي سبق وان تم الإعلان عنها وتوخي الحذر عند التنقل بين المدن والمناطق في الجنوب وخاصة المحاذية للأودية ومناطق جريان السيول” .

وأضاف البيان “تشير التوقعات إلى سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار نسأل الله أن يجعلها غيثاً نافعاً”.