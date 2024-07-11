«حماد» يُؤكد أهمية عمل ديوان المحاسبة

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم الخميس، رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية عمر عبد ربه.

وأكد حماد على أهمية عمل ديوان المحاسبة ودوره في متابعة أعمال الحكومة وتنفيذ دوره المنوط به.

وأثنى رئيس ديوان المحاسبة على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار المدعومة من الحكومة الليبية، والتي يقوم بتنفيذها صندوق التنمية، وإعادة الإعمار وحل المختنقات الطارئة والتعامل بمهنية مع أزمة انقطاع الكوابل بمدينة بنغازي في وقت قياسي.

وبدوره تعهد رئيس الحكومة الليبية بتسهيل كافة أعمال الديوان لضمان ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح وحق المواطنين في متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالمال العام.