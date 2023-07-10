«حماد» يُبارك نجاح الانتخابات البلدية في بعض المدن

بارك رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، لأهالي مدن البيضاء وإجدابيا ووردامة وعمر المختار وساحل الجبل الأخضر ممارسة حقهم الديمقراطي عبر اختيار ممثليهم في مجالسهم البلدية.



وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أشار حماد إلى أن إجراء هذه الانتخابات يأتي ضمن العهد الذي قطعه على نفسه لإنجازه منذ توليه لمهام عمله.

وتعهد رئيس الحكومة الليبية بأن المرحلة القادمة ستستهدف باقي البلديات تباعا شرقا وجنوبًا وستكون من أولويات وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

هذا وأجريت يوم السبت انتخابات المجالس البلدية في بلديات البيضاء، إجدابيا، الساحل، وردامة وعمر المختار بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة أسامة حماد، وسط إقبال كبير من المواطنين وبتأمين من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.