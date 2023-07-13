«حماد» يُتابع أوضاع مرضى الأورام ونقص المناعة المكتسبة

بحث رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، في اجتماع مع وزير الصحة د. عثمان عبدالجليل، ملفات مرضى الأورام ومرضى نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، على سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية المهمة، التي تهم المواطن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها لتقديم خدماتها للمواطنين.

وتعهد رئيس الحكومة بتذليل كافة المعوقات أمام الوزارة لأداء عملها على أكمل وجه وتخصيص مبالغ مالية بشكلٍ عاجل لسد أي نقص في مخازن المستشفيات من حيث الادوية والمستلزمات.

كما شدّد حماد على ضرورة متابعة صرف الأموال المخصصة وضمان توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطارئة بشكل عاجل ومتابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها.