«حماد» يُتابع سير العمل بوزارة التربية والتعليم

التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، وزير التربية والتعليم بالحكومة جمعة الجديد.



واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع، على سير عمل وزارة التعليم وعلى المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما ناقش الاجتماع أيضا، قضايا التعليم المتعلقة ببداية العام الدراسي القادم، حيث تضمن أيضا الباب الثاني للمراقبات بالإضافة إلى الصيانة السريعة للمدارس وتوفير المقاعد المدرسية، وتفعيل البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، وتوفير وسائل نقل للمفتشين التربويين.

كما التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الاثنين، مع وزير التعليم التقني دفرج خليل، واطلع على سير عمل الوزارة والعراقيل التي تواجهها لمعالجتها.