«حماد» يُتابع عمليات صيانة أضرار تسرب خط أنابيب النهر الصناعي

اطلع رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب رئيس غرفة الطوارئ إجدابيا أسامة حماد، الجمعة، على أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة ما بين إجدابيا والزويتينة، بالإضافة إلى استمرار عمليات سحب المياه من المنطقة المتضررة.



هذ وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة وأسباب حدوث الانفجار والتعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية.

كما عبر حماد عن ثقته في قدرة الجهات المعنية عبر تظافر الجهود من أجل مواجهة الأزمة الراهنة وتسخير كافة إمكانيات الحكومة لحل الأزمة، مؤكدا تواجده بشكل مستمر على الأرض حتى عودة ضخ المياه بمستوياتها السابقة.

رئيس الحكومة – رئيس غرفة الطوارئ اجدابيا يتابع عمليات الصيانة واصلاح الاضرار جراء تسرب خط انابيب النهر. اجدابيا | 21… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الجمعة، ٢١ يوليو ٢٠٢٣