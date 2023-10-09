«حماد» يُطلع رئيس مجلس النوّاب على أعمال إعادة الإعمار

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس الحكومة الليبية المُكلف أسامة حماد، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.



وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تابع عقيلة صالح خلال اللقاء، على أعمال الحكومة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار حيال كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة والجبل الأخضر والمناطق المتضررة وما قدمته الجهات التنفيذية لكل المناطق وخطة عمل التنمية لكل البلديات وفقاً لخطة الحكومة الليبية ولجنة الإعمار، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة.

بدوره أكّد حماد بأن الحكومة قدمت تعويضات للبلديات التي تضررت جراء الفيضانات تُقدم للمواطنين الذين تضررت منازلهم، بالإضافة إلى ميزانية طوارئ قُدمت لكل البلديات المتضررة.

كما قدّم رئيس الحكومة إحاطته حول تجهيز الحكومة وخطتها لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والتجهيزات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.

من جانبه قدم رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، تقريراً لرئيس مجلس النواب عن ما أنجزته اللجنة من أعمال خلال 6 أشهر.