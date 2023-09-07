«حماد» يُعلن استكمال مشاريع الإسكان في ربوع ليبيا

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الخميس؛ مع عدد من المهندسين والاستشاريين من الكوادر الوطنية، وممثلين عن شركات أجنبية؛ لبحث سبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عقد من الزمن.



وتأتي هذه الخطوة إيذانًا باِنطلاق العمل في مشاريع الإسكان العام بمدينة بنغازي كخطوة أولى ستتبعها باقي المدن والمناطق، حيث ستشرع الشركات الوطنية والأجنبية في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل مستهدفة 25,000 وحدة سكنية في ربوع البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بمجهودات القائمين على عجلة إعادة الإعمار التي شهدتها المدن بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتنسيق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وأكد حماد على الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة الليبية.

هذا واتفق الحاضرون خلال اللقاء، على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المُتوقّفة، كما تم التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.

وفي سياقٍ ذي صلة، اجتمع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الخميس؛ مع القائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار “BOT” والذي يتمثل في إعادة البناء والتشغيل وإعادة الملكية للدولة الليبية مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ.

وحضر الاجتماع، ممثّلون عن الشركات الأمريكية والوطنية المستثمرة والشركات المنفذة للمشروع، ومندوبين عن وزارة المواصلات بالحكومة، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة من مصلحة الموانئ والنقل البحري، وعميد بلدية سوسة عبد الحكيم بشير.

وشدّد رئيس الحكومة على أهمية المشروع ودوره المحوري في النهوض بعجلة التنمية للقطاع الاقتصادي المحلي والدولي، مؤكدًا أن هذه الأعمال لها أهمية شديدة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، التي بدورها توفّر فرص عمل للشباب وتُساهم في القضاء على أزمة البطالة.

واِستعرض اللقاء أيضًا كافة الخطوات اللوجستية لتنفيذ المشروع، وآلية حماية الميناء من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير، علاوةً على تاريخ الشركات المنفذة في مجالات الإنشاءات.

عودة الشركات الامريكية للعمل عودة الشركات الامريكية للعمل من داخل الاراضي الليبية بعد توقفها لسنوات من بوابة ميناء سوسة البحري شرق البلاد والبدء في تطويره عبر الاستثمار للنهوض بعجلة الاقتصاد الوطني والدولي والامن الغذائي للدولة جاء ذلك خلال اجتماع إئتلاف الشركات الامريكية والوطنية مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور اسامة حماد بمقر رئاسة الوزراء ببنغازي تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الخميس، ٧ سبتمبر ٢٠٢٣