«حماد» يُناقش مع رئيس مجلس النوّاب مقترح الميزانية

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، الأحد، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي.



وأطلع حماد خلال اللقاء، رئيس مجلس النواب على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها، بالإضافة إلى دور الحكومة عبر وزارتها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع الهامة والحيوية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانبه قدم نائب محافظ المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب إحاطة شاملة حول الخطوات الخاصة المتخذة بسياسة توحيد المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وعمل إدارتي المصرف على تذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات لكل المواطنين من فتح للمقاصة وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتسهيل تقديم الخدمات في كافة فروع المصارف العاملة في البلاد.