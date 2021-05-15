حماس: المقاومة أبدعت في مقارعة العدو وأربكت حساباته

أفادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأنها لن تتردد “بفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي الشعب الفلسطيني ومقدساته من أي عدوان”، مشيرة إلى أن “المقاومة أبدعت في مقارعة العدو الجبان وأربكت حساباته”.

ونقلت وكالات أنباء عن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، قوله في تصريح، إن “كتائب القسام وقوى المقاومة فاجأت الاحتلال الإسرائيلي بقوتها وإبداعاتها وإدارتها للمعركة”.

وأضاف أن “المقاومة وكتائب القسام أبدعت في مقارعتها للعدو الجبان وأربكت حساباته وجعلته في حالة إفلاس وتخبط وقلبت عليه الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي والإقليمي والعالمي”.

وأشار إلى أن “تل أبيب عاصمة القرار الإسرائيلي أصبحت الآن ساحة النزال بين القسام والعدو والهدف الرئيس لصواريخ القسام”.

وتابع أن “الجبهات المفتوحة مع العدو وضربات المقاومة القوية والدقيقة أوقعته في مأزق وشكلت له أزمة كبيرة أمنية ومجتمعية وعسكرية وسياسية”.

ولفت إلى أن “الشعب الفلسطيني ملتحم في كل الساحات لمواجهة العدو ويلتف بقوة خلف المقاومة الدرع الحامي له”.

وأردف: “لن نتردد يوما في مقارعة وضرب العدو الصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي شعبنا ومقدساتنا من أي عدوان”.

وتابع قائلا: “لدينا المزيد من القوة والأدوات والإبداعات التي ستكون صادمة للعدو وتربك حساباته”.

واعتبر الناطق باسم حركة “حماس أنه جاء الوقت كي يحمل كل أبناء الشعب الفلسطيني السلاح في وجه إسرائيل.

وأضاف: “مستمرون في المعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا”.