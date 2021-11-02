«حماس» تتوعد إسرائيل بدفع ثمن جرائمها

توعدت حركة حماس، إسرائيل بدفع ثمن جرائمها بحق مدينة القدس المحتلة.

وقالت حماس بحسب بيان لها نقلته وكالة الأناضول، أنه لا تسويات مع الاحتلال، وأن كل الأراضي المحتلة هي حق للفلسطينيين وأنه على الاحتلال ومستوطنيه الرحيل.

وأكدت حماس أنها ستواصل معركة التحرير حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه، وعودة كل اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ومنازلهم.

وجدّدت حماس رفضها أي شكل من أشكال التسوية حول البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، مشيرة إلى أن القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومته الأمنية التي تسهل للجمعيات الاستيطانية عملية السيطرة على أراضي مدينة القدس وبيوتها.

وأوضحت الحركة أن ما تقوم به إسرائيل من محاولة نقل ملكية أراضي الشيخ جراح بصورة تدريجية هي عملية احتيالية تهدف إلى التدرج في السيطرة على أحياء مدينة القدس وعقاراتها.

الجدير بالذّكر أن عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، رفضت عرض التسوية الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلهم بالحي، لصالح المستوطنين.