حماس تنشر صورة وصفتها بـ«الوداعية» للرهائن

نشرت حركة حماس، السبت، صورة جديدة لـ47 من الرهائن المحتجزين لديها، ووصفتها بـ”الوداعية”، في أعقاب بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في مدينة غزة.

وقالت الحركة في تعليقها على الصورة: “بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة”.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه يستعد لضرب مدينة غزة “بقوة غير مسبوقة”، داعيا السكان إلى إخلائها، في وقت تتعرض فيه المدينة لقصف مكثف منذ بدء الهجوم البري يوم الثلاثاء الماضي.

وتُعدّ مدينة غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان، إذ تستضيف مئات الآلاف من النازحين الذين دُمّرت بلداتهم في شمال القطاع. وكانت الأمم المتحدة قدّرت في أغسطس الماضي عدد سكان المدينة ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 480 ألف شخص نزحوا من المدينة خلال الأيام الأخيرة، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في ظل استمرار العمليات العسكرية.