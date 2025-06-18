حماية حسابك تبدأ اليوم.. غوغل تُطلق حملة أمان عالمية!

أطلقت شركة “غوغل” تحذيرًا شديد اللهجة لمليارات المستخدمين حول العالم من تغييرات جذرية ووشيكة في سياسات حماية حسابات “جي ميل” (Gmail)، قد تنتهي بحرمان غير الملتزمين من الوصول إلى حساباتهم بشكل دائم، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

تغييرات إلزامية.. وإنذارات رسمية

بدأت “غوغل” بالفعل في إرسال رسائل تحذيرية موجهة عبر البريد الإلكتروني ونوافذ تسجيل الدخول، تُمهل المستخدمين بين 15 و30 يومًا فقط لتحديث إعدادات الأمان، ووفقًا للشركة، فإن عدم الاستجابة لهذه الإنذارات خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى حظر الدخول إلى الحساب نهائيًا.

التحقق بخطوتين.. حماية مزدوجة أصبحت إلزامية

في قلب هذه السياسات الجديدة، تبرز إلزامية تفعيل نظام “التحقق بخطوتين”، الذي يعتمد على دمج كلمة المرور مع وسيلة تحقق ثانية، مثل:

رسالة نصية قصيرة SMS

تطبيقات مصادقة مثل Google Authenticator

مفتاح أمان مادي (USB أو NFC)

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الخاصية عبر الرابط الرسمي:

🔗 myaccount.google.com/security

توديع التطبيقات القديمة.. واعتماد نظام OAuth 2.0

“غوغل” شددت أيضًا على التخلي عن التطبيقات القديمة التي لا تدعم بروتوكولات الدخول الحديثة، مطالبة المستخدمين بالاعتماد على نظام المصادقة الآمنة OAuth 2.0، وهو المعيار الجديد لتسجيل الدخول الذي يقلل من خطر سرقة البيانات أو كلمات المرور.

تحديث معلومات الاسترداد.. خط الدفاع الأخير

ضمن الإجراءات الوقائية، تدعو “غوغل” المستخدمين إلى تحديث البريد الإلكتروني الاحتياطي ورقم الهاتف المسجل في حساباتهم، وهي خطوة قد تنقذ الحساب في حالات النسيان أو الاختراق، وتُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة استرداد الحساب.

Gmail: بوابة الحياة الرقمية

لم يعد حساب Gmail مجرد وسيلة للبريد الإلكتروني، بل بوابة شاملة لحياة المستخدم الرقمية، تشمل:

حسابات Google Drive والمستندات

حسابات Android

التقويمات الشخصية والمهنية

كلمات المرور المحفوظة

خدمات المنزل الذكي

وبالتالي، فإن اختراق الحساب يعادل اختراق الحياة الرقمية بالكامل، ما يجعل الالتزام بالسياسات الأمنية الجديدة ضرورة قصوى.

ضمن خطة أمنية واسعة بدأت في 2023

تأتي هذه الإجراءات ضمن المرحلة الثانية من خطة أمنية موسعة أطلقتها “غوغل” منذ أكتوبر 2023، حين فرضت متطلبات أمنية مشددة على مرسلي البريد الإلكتروني الكبار، وها هي اليوم تعمم المعايير الصارمة على جميع المستخدمين حول العالم.

تحذير أخير: لا تتجاهل التحديثات

في ظل التقدم المتسارع في أساليب الاختراق الإلكتروني، ترى “غوغل” أن الإزعاج المؤقت للمستخدمين هو ثمن ضروري لرفع مستوى الحماية، مؤكدة أنها ستواصل تطبيق سياسات أمنية متقدمة، حتى لو تطلب الأمر تقييد الوصول مؤقتًا لمن لا يواكب هذه التحديثات.