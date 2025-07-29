حماية ذكية بأقل تكلفة.. «آبل» تتيح تأمين عدة أجهزة في باقة واحدة

أعلنت شركة آبل رسمياً عن إطلاق خدمتها الجديدة AppleCare One، التي تمثل نقلة نوعية في مجال خدمات الدعم والصيانة، حيث تتيح للمستخدمين تأمين عدة أجهزة ذكية دفعة واحدة ضمن اشتراك موحد يشمل الحماية من الأعطال، والدعم الفني، وحتى السرقة والفقدان.

وتعد هذه الخدمة الجديدة توسعة متقدمة لما كانت توفره آبل سابقاً عبر خدمة +AppleCare، إذ تقدم AppleCare One مزايا مرنة وتغطية شاملة لمجموعة من أجهزة المستخدم، بأسعار تنافسية وخيارات تخصيص واسعة.

مزايا AppleCare One: حماية ذكية ومتعددة الأجهزة

اشتراك واحد يغطي أكثر من جهاز: يمكن للمستخدم تأمين حتى ثلاثة أجهزة من منتجات آبل (مثل iPhone وiPad وApple Watch) مقابل اشتراك شهري يبلغ 19.99 دولاراً.

إضافة أجهزة إضافية بسهولة: يمكن للمشترك إضافة أجهزة أخرى (تفوق العدد الأساسي) مقابل 5.99 دولارات شهرياً لكل جهاز إضافي.

دعم فني متواصل: تشمل الخطة دعماً فنياً متاحاً على مدار الساعة، إلى جانب خدمات إصلاح الأعطال الناتجة عن الحوادث العرضية.

لأول مرة: حماية من السرقة والفقدان لأجهزة iPad وApple Watch: هذه الميزة كانت في السابق مقتصرة على أجهزة iPhone فقط، أما الآن فقد تم توسيعها لتشمل الأجهزة اللوحية والساعات الذكية أيضاً.

تغطية للأجهزة القديمة: تسمح AppleCare One بضم أجهزة تم شراؤها سابقاً إلى التغطية، بشرط ألا يزيد عمرها عن أربع سنوات وأن تكون بحالة تشغيل جيدة.

مرونة تامة في استبدال الأجهزة: يمكن للمستخدمين تعديل قائمة الأجهزة المشمولة بالخدمة في أي وقت، واستبدال أي جهاز بجهاز جديد من خلال برنامج Trade-in الذي تقدمه آبل.

مقارنة مع +AppleCare.. تطور في التغطية والشمول

بخلاف +AppleCare، التي كانت مخصصة لتأمين جهاز واحد فقط، تقدم AppleCare One نموذجاً أكثر شمولاً، وبسقف أعلى للتعويضات، فبينما كانت +AppleCare تسمح بحادثتي سرقة أو فقدان لكل جهاز في السنة، فإن AppleCare One تغطي حتى 3 حوادث سرقة أو فقدان سنوياً تشمل جميع الأجهزة المشمولة في الاشتراك، ما يمنح المستخدم راحة أكبر وأماناً إضافياً.

دعم متكامل وتجربة موحدة

يبدو أن AppleCare One ليست مجرد خطة تأمين، بل تجربة دعم متكاملة تعزز من ولاء المستخدمين وتضع حلول الحماية تحت مظلة واحدة، ويُنتظر أن تلقى هذه الخدمة ترحيباً واسعاً من مستخدمي أجهزة آبل، خصوصاً ممن يمتلكون أكثر من جهاز ويبحثون عن تغطية متكاملة وسلسة.