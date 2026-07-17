حماية «مدى الحياة» لعائلة نتنياهو.. ما الذي تخشاه عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي؟

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المكلفة بشؤون جهاز الأمن العام “الشاباك” تمديد الحماية الأمنية لسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدى الحياة، في قرار يمنحها استمرار الحماية الأمنية حتى بعد انتهاء ولاية زوجها السياسية.

كما وافقت اللجنة على تمديد الحماية الأمنية لنجلي رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير وأفنير نتنياهو، لمدة خمس سنوات إضافية، بحيث يستمر القرار بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة أو التغييرات السياسية المحتملة في إسرائيل.

وجاء القرار بالإجماع بعد توصية قدمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، ديفيد زيني، عقب طلب قُدم في ظل ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته بارتفاع مستوى التهديدات الأمنية، بينها تداعيات الحرب مع إيران والتوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان بنيامين نتنياهو قد سعى إلى بدء تطبيق القرار فورًا، رغم أن ترتيبات الحماية الشخصية الخاصة به تستمر لمدة 20 عامًا وفق الإجراءات المعمول بها.

وأفادت تقارير إسرائيلية بوجود نقاشات داخل مجلس الأمن القومي وجهاز “الشاباك” بشأن طبيعة القرار ومدته الزمنية، إذ أبدت جهات داخلية تحفظات حول الالتزام بحماية تمتد لسنوات طويلة، رغم اعترافها بوجود مخاطر وتهديدات أمنية محتملة تستدعي استمرار الإجراءات الوقائية.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعدًا في المخاوف الأمنية المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين وعائلاتهم، خصوصًا بعد سلسلة من التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفى في وقت سابق التقارير الأولية التي تحدثت عن تقديم طلب رسمي لتمديد الحماية الأمنية لعائلته، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن موافقة اللجنة الوزارية المختصة على القرار.

ولم يصدر تعليق رسمي مفصل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تفاصيل القرار النهائي، أو طبيعة التهديدات الأمنية التي استندت إليها التوصية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الملف حظي بمتابعة مباشرة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ويعد تمديد الحماية الأمنية لشخصية سياسية بعد انتهاء فترة توليها المنصب أمرًا غير اعتيادي في إسرائيل، إذ يرتبط عادة بتقييمات أمنية خاصة تحددها الجهات المختصة، وليس فقط بالموقع السياسي الذي يشغله المسؤول.

ويربط مراقبون القرار بالمشهد الأمني الإسرائيلي المتوتر، في ظل استمرار تداعيات المواجهات الإقليمية، وارتفاع مستوى التهديدات التي تواجه شخصيات سياسية وأمنية بارزة داخل إسرائيل.