حمدوك يطالب ببعثة أممية لدعم السلام في السودان

حمدوك يطالب مجلس الأمن بأنشاء بعثة سياسية أممية لدعم السلام [السوداني]

طلب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، من مجلس الأمن الدولي، التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة مهمتها دعم السلام.

وأفاد الموقع الإلكتروني “السوداني، فجر اليوم، الأحد، بأن حمدوك قد أشار إلى أن أبرز العناصر الأساسية التي ستندرج في ولاية البعثة السياسية الخاصة، تتمثل في المساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان.

ومن بين تلك العناصر، أيضا، تيسير تنسيق المساعدة الإنسانية الفعالة في جميع أنحاء السودان، بجانب توفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام الجارية، فضلاً عن دعم تنفيذ الإعلان الدستوري.

وتفاوض الحكومة السودانية الانتقالية منذ أشهر، مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في عاصمة دولة الجنوب جوبا وفق خمس مسارات.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، عقد أمس السبت، اجتماعا طارئا لمجلس وزراء مصغر، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن الاجتماع بحث قضايا معاش الناس وخاصة موقف الإمداد والتوزيع لسلعتي الدقيق والمواد البترولية، ووقف على أسباب النقص الحاد في الخبز المتمثلة في انخفاض إنتاج المطاحن من الدقيق من 100 ألف جوال إلي حوالي 53 ألف جوال.

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