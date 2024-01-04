«حمدوك» يُحذَّر من مخاطر تفتت السودان ويدعو قيادة الجيش للقاء عاجل

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بشدة، من احتمال “تفتت السودان” مجددا الدعوة لقيادة الجيش السوداني للقاء عاجل لبحث سبل وقف الحرب.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو الدولية” عن حمدوك قوله: “لسنا الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب، لكن الشعوب الحية هي التي تحول الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر”.

ولفت حمدوك إلى أن أهم نتائج اجتماعه مع قائد قوات الدعم السريع بأديس أبابا تتمثل في “الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار”.

وكان قائد قوات الدعم السريع قد أعلن أنه مستعد لعقد اتفاق سلام اليوم قبل الغد، معتبرا الطرف الأخر ليس مستعدا لذلك، في إشارة للجيش السوداني.