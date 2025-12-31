حمد بن جاسم: العرب لم يستوعبوا الدرس وسوريا أصبحت في مهب الريح

حذر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم من استمرار مأساة الأمة العربية، مؤكدًا أن الدول العربية لم تستوعب الدروس التاريخية والسياسية، وما زالت تواجه تحديات عميقة تهدد حقوق شعوبها ومصالحها.

وقال حمد بن جاسم في تدوينة عبر منصة “إكس”، مع اقتراب نهاية عام 2025 واستقبال عام جديد، إن التدهور العربي المستمر في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية يعكس أزمة مستمرة منذ عقود، مشيرًا إلى أن آخر فصولها المؤلمة تمثل مأساة غزة وفلسطين.

وأضاف أن الدول العربية لم تنجح حتى الآن في مواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن جهات ودولًا تستغل هذا الضعف لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حساب العرب. وأكد أنه لا يقصد توجيه الاتهام لمن يقودون العالم العربي حاليًا، بل يكرر رأيًا تؤمن به نسبة كبيرة من الشعوب العربية منذ زمن طويل.

وأشار حمد بن جاسم إلى تدهور الأوضاع في ميادين الحرب والأمن، ما أدى إلى ضياع الحقوق العربية واحدة تلو الأخرى، كما هو الحال في فلسطين واليمن والسودان والعراق، وفي سوريا التي وصفها بأنها في “مهب الريح”، معربًا عن أمله بأن تسلك الطريق الصحيح رغم صعوبته وكثرة العقبات.

وتابع أن التحرك العربي غالبًا يقتصر على إقامة علاقات مع دول يعتقد أنها تحمي مصالح العرب الأمنية، متجاهلين أن هذه الدول لا تنظر إلا إلى مصالحها الخاصة وتغير تحالفاتها وفق مصالحها، وهو درس أكد أن التاريخ القديم والحديث علمه للجميع.

واختتم حمد بن جاسم تحذيره بالقول إن العرب لم يستوعبوا الدرس، ولم يستفيدوا من تجارب أوروبا وغيرها، سواء على مستوى جامعة الدول العربية التي يفترض أن تعكس وحدة المواقف العربية، أو على مستوى الدول نفسها، معتبرا أن الوضع الراهن لا يحسد عليه أحد.