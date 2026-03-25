حمد بن جاسم: مضيق هرمز ممر دولي ويجب أن يبقى مفتوحاً دون أي شرط

شدد وزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في أي مفاوضات أمريكية إيرانية، لضمان أمن واستقرار المنطقة، في وقت تتصاعد فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسط مساعٍ دبلوماسية دولية لاحتواء الصراع.

وأكد بن جاسم، في منشور له على منصة “إكس”، أن الخليج لا يمكن أن يغيب عن أي طاولة تُرسم عليها ملامح المستقبل الإقليمي، مشددًا على أن أمن المنطقة ليس ملفًا ثانويًا بل جوهر استقرار دوله ووجودها.

وحذر من أي محاولة لتحويل مضيق هرمز إلى أداة ابتزاز أو ورقة تفاوض، مؤكداً أن الممر الدولي يجب أن يبقى مفتوحًا دون أي شرط أو قيد، وأن تُؤمن حركة الملاحة فيه قبل أي اتفاقيات.

وأضاف أن أي سيطرة أحادية على المضيق تشكل تهديدًا مباشرًا لدول الخليج والمنطقة بأكملها، إضافة إلى الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير القطري إلى التكاليف الباهظة التي تكبدتها دول الخليج جراء الصراع، بما في ذلك تعطل الصادرات وتهديد أمن الطاقة واضطراب الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنه “من المهم ألا تكون دولنا الطرف الذي يدفع كلفة صراعات لم يكن شريكًا في إشعالها”.

وطالب بن جاسم بأن تكون مطالب دول مجلس التعاون حاضرة بقوة على طاولة التفاوض، بما في ذلك التعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة، مشددًا على ضرورة أن يكون صوت الخليج مسموعًا ومؤثرًا في كل ما يُرسم لمستقبل المنطقة.