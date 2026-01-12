حمد بن جاسم يدعو لحلف إسلامي دائم ويؤكّد: لن يكون تهديداً إلى إيران

دعا رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى تأسيس حلف إسلامي دائم يضم مصر والسعودية وباكستان وربما تركيا، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لحفظ مصالح الدول وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المتسارعة في سياسات دول التحالف الغربي، وخاصة الولايات المتحدة.

ووصف حمد بن جاسم الاتفاق الدفاعي الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان، الذي وقعته الرياض وإسلام آباد في سبتمبر 2025، بأنه خطوة مهمة لإرساء الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن انضمام تركيا إلى هذا التحالف المحتمل سيخلق توازنا جديدا في المنطقة، نظرا لأن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو.

وشدد على أن الحلف الجديد يجب ألا يُنظر إليه كتهديد لإيران، مؤكدا أن الهدف هو بناء تعاون متين ومستدام بين الدول الكبرى المسلمة، يضمن الاستمرارية والقوة في جميع الظروف وليس فقط أثناء الأزمات.

وأوضح أن الحلف يجب أن يتسم بالوضوح في أهدافه العسكرية والاقتصادية والسياسية، وأن يُبنى على أسس استراتيجية متينة تمنع تكرار الأخطاء السابقة، مثل تجربة “إعلان دمشق” عام 1990 الذي أُعلن على عجل أثناء احتلال العراق للكويت، والتي شهدت انضمام بعض الدول لأهداف مالية عاجلة وغير استراتيجية.

وأكد حمد بن جاسم على ضرورة وضع نظام أساسي للحلف، يشمل ميثاقا ملزما يضمن معالجة أي خلافات بين الدول الأعضاء دون المساس بتماسك الحلف، ويؤكد أن يكون منظور الحلف عمليًا ومستمرًا وليس مؤقتًا، ليصبح قوة مؤثرة يحسب لها العالم حسابا.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي مطالَبة بالانضمام إلى التحالف دون تأخير، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحتها كونها دولًا أصغر وتحتاج لدعم أمني واستراتيجي فعال.

والاتفاق الدفاعي السعودي-الباكستاني الذي وقع في سبتمبر 2025 يشبه المادة الخامسة في ميثاق الناتو، إذ يعامل أي هجوم على إحدى الدولتين كعدوان على كل منهما، ويهدف لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الرياض وإسلام آباد.

وكانت فكرة تحالف إسلامي واسع بين الدول الكبرى مطروحة منذ سنوات، لكنها لم تنضج بسبب تباين السياسات الإقليمية والمصالح الدولية. ومع تصاعد التحديات الأمنية والتغيرات في تحالفات القوى العالمية، أصبح تأسيس مثل هذا الحلف حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وموازنة القوى.

ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم تولى المنصب بين 2007 و2013، وعُرف بمواقفه المؤثرة في السياسة الإقليمية والدبلوماسية، ما يجعل تصريحاته محل متابعة دقيقة من قبل صناع القرار في الشرق الأوسط.