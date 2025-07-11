رسالة إنذار من حمد بن جاسم.. سوريا ودول الخليج تواجه تحديات أمنية كبرى

عقب رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، على التطورات الأخيرة في المنطقة محذراً من تبعات تهدد سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل غياب رؤية خليجية موحدة تجاه الأوضاع الإقليمية.

وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، أشار حمد إلى وجود مخططات لتقسيم بعض الدول، وعلى رأسها سوريا، أو فرض أوضاع صعبة ستجعل المنطقة تدفع أثماناً باهظة لسنوات قادمة، وأكد أن دول الخليج ستكون أول المتضررين من هذه التطورات، داعياً إلى ضرورة الاتفاق على رؤية واضحة وموحدة.

وشدد على أن استمرار الاتحاد الخليجي مرهون بسيادة كلمة القانون على حساب القوة في تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن ذلك يضمن استقلال القرار الخليجي ويحمي الدول من التدخلات الخارجية.

وأضاف أن دول الخليج تمتلك القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف في حال توفرت الإرادة وصفاء النوايا، متوقعاً أن تكون البداية لاتحاد سياسي قوي وفاعل قد لا يرى ثماره الجيل الحالي، لكنه سيكون إرثاً للأجيال القادمة.

واختتم حمد تدوينته بالتأكيد على أن الاتحاد قوة، لكنه يحتاج إلى أساس سليم غير متوفر حالياً، مشيراً إلى أن اللوم يقع على الجميع دون استثناء.

كما ذكرت في تغريدة سابقة فإن من الواضح أن هناك تبعات ستنجم عن كل ما حصل في المنطقة مؤخرا. وهذه التبعات ستتم في عدة اتجاهات ومنها مخططات لتقسيم بعض الدول، مثل سوريا الشقيقة، أو فرض وضع يجعل هذه المنطقة تدفع أثمانا باهظة لسنوات طويلة قادمة.

وكما قلت سابقا فإن دول مجلس التعاون… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 10, 2025