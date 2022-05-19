«حمزة»: «الدبيبة» يخالف القانون والعدالة بإقالة وكيل وزارة الثقافة

اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بضرب سيادة القانون والعدالة عرض الحائط وبعدم احترام إجراءات النيابة العامة.

وأردف حمزة، في تعليقه على إقالة وكيل وزارة الثقافة من قبل الدبيبة عبر تدوينة على حسابه الرسمي فيسبوك، أنه عندما يتحول الفساد إلى دولة ويُعاقب من يسعى إلى محاربته، وكيل وزارة الثقافة خيري الراندي.

وتساءل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن مبررات إقالة الوكيل، مؤكداً على أنه لا يوجد إلا سبب واحد أنه تصدى للفساد المالى والإداري المتهمة به وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي حيث أن الراندي تصدي لهذا الفساد والتجاوزات والمخالفات وعمل على إيقاف هذا النهب والفساد من خلال اللجوء إلى القضاء.

وكشف حمزة أنه عندما قرر القضاء إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها للتحقيق، قام الدبيبة بإعادتها إلى سابق عملها وضرب بعرض الحائط سيادة القانون والعدالة وعدم الأحترام لإجراءات النيابة العامة، التي قضت بإيقافها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.