حملات أمنية حاسمة في العاصمة.. طرابلس تضيّق الخناق على الجريمة والمخالفات

واصلت مديرية أمن طرابلس جهودها الميدانية لتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة، حيث نفذت وحدات شرطية تابعة لها سلسلة من الضبطيات النوعية، شملت توقيف متهم بسرقة محل هواتف نقالة، وضبط مركبة آلية مشبوهة بمنطقة أبو سليم، إضافة إلى استعادة مركبة مطلوبة في حادث مروري بعد فرار سائقها.

وفي التفاصيل، تمكنت إحدى دوريات شرطة النجدة، خلال تجولها الروتيني في منطقة أبو سليم، من الاستجابة السريعة لبلاغ تقدّم به مواطن أفاد بتعرّض محلّه لبيع الهواتف المحمولة للسرقة.

وتحركت الدورية فورًا إلى الموقع وتمكنت من ضبط المشتبه به وبحوزته سبعة هواتف نقالة مختلفة الأنواع، يُعتقد أنها ضمن المسروقات. جرى فتح محضر رسمي بالواقعة، ونُقل المتهم والشاكي إلى مركز شرطة أبو سليم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية متمركزة في جزيرة الحاراتي من ضبط مركبة من نوع (بي إم دبليو – سماوي اللون) بدون لوحات معدنية، حاول سائقها الفرار عند محاولة استيقافه.

وتمت مطاردته وإيقافه، ليتبيّن أن المركبة جمرك وأن السائق كان في حالة سكر ظاهر وظهرت عليه علامات السلوك العدائي، حيث قام بتهديد أفراد الدورية ومقاومتهم، وتم تسليمه والمركبة إلى مركز شرطة أبو سليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

من جانب آخر، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث سير أدى إلى أضرار، فرّ على إثره السائق من الموقع، وعقب تحريات دقيقة وجمع معلومات، تم تحديد موقع المركبة وضبطها، مع إحالة القضية إلى قسم مرور أبو سليم وفقًا للاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تأتي في إطار الخطة الأمنية الشاملة لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط المخالفات، وتعزيز سيادة القانون في كافة مناطق العاصمة.