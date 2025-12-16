حملات أمنية متواصلة لتعزيز الاستقرار في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مركبة نوع هونداي النترا بيضاء في جزيرة الغيران، وعلى متنها شخصان، وعثرت بداخلها على رمانة يدوية، وأحالت مكتب البحث الجنائي القضية إلى التحقيق القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المديرية أن دورية أمنية عثرت أثناء جولة ميدانية في منطقة أبوسليم على مقذوف ملقى بالقرب من مدرسة فلسطين بجوار القمامة، وسلمت المقذوف إلى مركز شرطة أبوسليم لمتابعة المعالجة القانونية وفق الاختصاص.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن شرطة النجدة تواصل تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات والممنوعات، وحماية المواطنين، وتعزيز الأمن في الأحياء الحيوية، مع متابعة جميع البلاغات الأمنية فور ورودها لضمان سرعة الاستجابة.

وشددت المديرية على استمرار تكثيف الدوريات المنتظمة في مختلف المناطق، والعمل على تعزيز الأمن العام بالتنسيق مع مراكز البحث الجنائي، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة وترسيخ الاستقرار الأمني.