حملات أمنية مستمرة لضبط المخالفين وحماية المواطنين

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن سلسلة من النجاحات الأمنية التي حققتها شرطة النجدة ومكاتب التحري خلال الأيام الماضية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن العام ومكافحة الجرائم في العاصمةً.

ففي جزيرة أبو مشماشة، تمكنت دورية الشرطة من استيقاف شخص مشتبه به، وبالتحقق من بياناته تبيّن أنّ بحوزته تصريح خروج في إجازة صادر عن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، إلا أنّ التصريح كان منتهي المدة، ما استدعى تسليمه إلى مكتب البحث الجنائي المختصً.

كما أوقفت الدورية المتمركزة عند الإشارة الضوئية أولاد الحاج مركبة نوع “هونداي فيرنا” (ركوبة عامة – لونها أصفر)، بعد أن أفادت فتاة بتعرضها لمضايقة من قبل سائق المركبة، الذي لاذ بالفرار وترك وثائق المركبة. وتم تسليم الأوراق وفتح محضر بالواقعة لدى مركز شرطة سوق الجمعةً.

وفي مركز شرطة الهضبة، تمكنت السلطات من ضبط متهمَين في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بسرقة هاتف نقال نوع “آيفون 14 برو ماكس” تبلغ قيمته 5000 دينار، والثانية اعتداء على طفل باستخدام حجر، أسفر عن إصابته في عينه اليمنى ودخوله العناية الطبية. وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةً.

وفي إطار مكافحة سرقة السيارات، ضبط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي ثلاث مركبات مطلوبة: الأولى من نوع كيا باللون الأبيض كانت مسروقة ضمن نطاق مديرية أمن السهل الغربي بتاريخ 16 ديسمبر، والثانية من نوع هيونداي أكسنت باللون الأصفر ضمن اختصاص مركز شرطة أبوسليم بتاريخ 15 ديسمبر، والثالثة من نوع نيسان باللون الرصاصي الغامق مطلوبة على ذمة حادث سير مع الفرار ومسجلة لدى قسم مرور طرابلس بتاريخ 15 ديسمبر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى الجهات المختصة فورًاً.