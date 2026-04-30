حملات أمنية مكثّفة في طرابلس.. توقيف متهمين وضبط مركبات

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن دوريات شرطة النجدة تمكنت من ضبط مركبتين ببيانات غير مطابقة خلال عمليات تمشيط أمني في عدد من مناطق العاصمة، ضمن جهودها المستمرة لضبط المخالفات وتعزيز الأمن المروري.

وأوضحت المديرية أن الدورية المتمركزة بتقاطع بن غرسة ضبطت مركبة نوع “فورد فوكس” باللون الأزرق يقودها وافد عربي، حيث تبيّن بعد الاستعلام أن بياناتها غير مطابقة، ليتم تسليم المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.

وأضافت أن دورية أخرى متمركزة بجزيرة أبو هريدة ضبطت مركبة نوع “جيب شيروكي” باللون الأبيض، وتبين عبر المنظومة الأمنية عدم مطابقة بيانات اللوحة المثبتة عليها، وتم تسليم المركبة وسائقها إلى مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط شخص بعد نشره معلومات مضللة عبر مقطع فيديو متداول، تضمن إساءة للعناصر الأمنية أثناء أداء مهامهم، وذلك عقب ضبطه في مخالفة مرورية تتعلق بعدم حيازته رخصة قيادة للدراجات النارية.

وأشارت المديرية إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص، وإحالته إلى مكتب البحث الجنائي جهة الاختصاص، مؤكدة أن حرية التعبير لا تبرر نشر معلومات غير صحيحة أو الإساءة للمؤسسات الأمنية.

كما تمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط متهم في واقعة اعتداء جسدي وإحراق مركبة نوع “تويوتا كامري”، وذلك بالتعاون مع البحث الجنائي، بعد بلاغ من مواطن، حيث جرى جمع المعلومات والتحريات وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي ضبطية أخرى، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار وفرار السائق من موقع الحادث، حيث جرى تحديد المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة السائق للجهة المختصة.

كما أعلنت قوة المهام الخاصة ضبط مركبة نوع “تويوتا كورولا” باللون الأبيض تحمل لوحات ووثائق مزورة، وذلك خلال استيقافات أمنية داخل العاصمة، وتم تسليم المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار حملاتها الأمنية والمرورية لضبط المخالفات وملاحقة المطلوبين، في إطار خطط تهدف إلى تعزيز الاستقرار المروري والأمني داخل المدينة.