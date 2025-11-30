طرابلس.. ضبط مركبات مخالفة وكشف قضايا سرقة ضمن حملات أمنية موسعة

تواصل مديرية أمن طرابلس عملياتها الميدانية لتعزيز الأمن وتنظيم الحركة داخل العاصمة، إذ سجلت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية عدة ضبطيات ونتائج تحقيقات طالت مخالفات صحية وسرقات وقضايا مرورية.

وتمكنت دوريات شرطة النجدة في نطاق حي الأندلس من ضبط مركبتين مخالفتين للاشتراطات الصحية الخاصة بنقل المواد الغذائية.

وضبطت إحدى الدوريات مركبة من نوع هونداي بورتر مُصممة كثلاجة، وُجد بداخلها دجاج مذبوح تنبعث منه رائحة كريهة نتيجة عطل في نظام التبريد، حيث جرى تسليم المركبة وسائقها إلى جهاز الحرس البلدي بحي الأندلس.

كما أوقفت دورية أخرى مركبة تويوتا تندرا محمّلة بصناديق قهوة مكدّسة تحت أشعة الشمس، دون توفر شروط النقل الصحي، ليتم إحالة المركبة وسائقها إلى الحرس البلدي من حيث الاختصاص.

وفي سياق منفصل، ضبط مركز شرطة عين زارة متورطين في واقعة سرقة رأس حفّار تعود ملكيته لأحد المواطنين، وتبلغ قيمته نحو 19 ألف دينار.

وجاءت عملية الضبط بعد تتبع مركبة إفيكو شوهدت أثناء نقل المسروق ترافقها سيارة هيونداي سوناتا.

وذكر سائق الإفيكو خلال الاستدلال أنه استُؤجر من قبل مجموعة أشخاص لنقل الرأس إلى محل خردة، حيث تم بيعه.

وانتقل أعضاء التحري إلى موقع المحل، وتم الاستماع إلى العامل الذي أكد أن أشخاصًا مجهولين باعوا القطعة.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، أحيل سائق الإفيكو وصاحب المحل إلى النيابة المختصة.

وفي إطار مراجعة الملفات القديمة، كشف مركز شرطة الهضبة بالتعاون مع البحث الجنائي هوية مرتكب جريمة سرقة يعود تاريخها إلى عام 2013، وتعلقت الواقعة بسرقة هاتف نقال ومبلغ مالي من داخل مركبة مواطن، وأسفرت إعادة فحص البيانات والتحريات عن تحديد الجاني وضبطه قبل إحالته إلى النيابة.

كما تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير كان قد فرّ سائقها من موقع الحادث بعد التسبب في أضرار مادية، وبعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة، تم تحديد المركبة وضبطها، وأحيلت القضية إلى مرور السريع لاتخاذ الإجراءات القانونية.