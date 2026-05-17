حملات تفتيشية في أوباري لرصد «العمالة الوافدة» ومخالفات السلامة المهنية

يواصل قسم التفتيش والسلامة المهنية بمكتب العمل والتأهيل في بلدية أوباري تنفيذ حملاته التفتيشية الميدانية على المحال والأنشطة التجارية داخل نطاق البلدية، في إطار متابعة أوضاع العمالة ومدى الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

وبحسب ما أعلنه مكتب العمل والتأهيل أوباري، شملت الجولات التفتيشية حصر العمالة الوافدة والتأكد من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتشغيل والإقامة، إلى جانب متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

كما تضمنت الحملات توعية أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع التأكيد على ضرورة استكمال بيانات العمالة وتحديثها عبر منصة «وافد» الرقمية، بهدف تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وأكد المكتب أن هذه الجولات تأتي ضمن الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها وزارة العمل والتأهيل في مختلف المناطق، من أجل تعزيز الرقابة الميدانية، وضبط المخالفات، ومتابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والضوابط المعمول بها.

وتواصل وزارة العمل والتأهيل تنفيذ برامج رقابية وتنظيمية تستهدف تطوير بيئة العمل في ليبيا، وتحسين آليات متابعة العمالة الوافدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال القانوني داخل مختلف القطاعات التجارية والخدمية.