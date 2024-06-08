حملات موسعة على مواقع الهجرة غير الشرعية في بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي، عن تنظيم مركز شرطة الصابري، بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حملات مكثفة ضد مواقع المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة اللثامة.

وأكدت المديرية أن العملية جاءت تنفيذاً للتعليمات، القاضية بمحاربة كافة الظواهر السلبية، حيث باشر مركز شرطة الصابري بالتعاون مع دوريتين تابعتين لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، وحضور دورية تابعة لمركز شرطة الكويفية وأخرى تابعة لقسم البحث الجنائي، بإجراء حملات استهدفت المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة اللثامه.

وأسفرت الحملات عن القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وأحيلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.