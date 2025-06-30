حملات ميدانية توعوية لتعزيز استلام بطاقة الناخب بـ«انتخابات المجالس البلدية»

انطلقت مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية 2025، بحملات توعوية ميدانية مصاحبة لمرحلة توزيع بطاقة الناخب، التي تستمر حتى 20 يوليو 2025.

وتهدف هذه الحملات إلى رفع وعي المواطنين بأهمية استلام بطاقة الناخب، كخطوة ضرورية لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية المقبلة.

وينفذ هذه الجهود مجموعة من الشركاء الفاعلين في مجال التوعية المجتمعية، من بينهم الحركة العامة للكشافة والمرشدات، اتحادات الطلبة، جمعية بيوت الشباب، وكالة الجهود التطوعية، المجالس المحلية للشباب، الهلال الأحمر الليبي، وسفيرات التوعية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

ويقوم المتطوعون خلال الحملة بتوزيع مطويات توعوية، وتقديم شرح مبسط حول خطوات وآلية استلام البطاقة، مع التأكيد على أهمية الاحتفاظ بها للمشاركة الفعالة يوم الاقتراع.

ودعت المفوضية كافة المواطنين المسجلين في سجل الناخبين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع في بلدياتهم لاستلام بطاقاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة تبدأ بخطوة استلام البطاقة.