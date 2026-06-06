حملة أمنية تستهدف تجمعات «العمالة الوافدة» في تاجوراء

أعلنت مديرية أمن تاجوراء، في بيانين منفصلين، استمرار تنفيذ حملة أمنية لمكافحة الهجرة غير القانونية داخل نطاق اختصاصها شرق طرابلس، وذلك بناءً على تعليمات مدير الأمن وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس.

وأوضحت المديرية أن الحملة، التي انطلقت فجر يوم الجمعة 05 يونيو 2026، استهدفت ضبط المخالفين لقوانين الإقامة والهجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

وفي تحديث لاحق صدر اليوم السبت 06 يونيو 2026، أكدت المديرية أن الحملة الأمنية ما تزال متواصلة بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مستهدفة تجمعات العمالة الوافدة والمخالفين لقوانين الإقامة.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المنظمة للإقامة والعمل.

وأكدت مديرية أمن تاجوراء أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة تهدف إلى فرض النظام العام، ومتابعة أوضاع الوافدين داخل نطاق الاختصاص، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وشددت على استمرار تنفيذ الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الظواهر السلبية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة الأمنية في ليبيا لمكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، خصوصاً في المناطق القريبة من العاصمة طرابلس، حيث يتم تنفيذ عمليات أمنية دورية لضبط المخالفين وتطبيق القوانين ذات العلاقة بالإقامة والعمل.