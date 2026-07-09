حملة أمنية ضد إساءة استخدام «التواصل الاجتماعي» في ليبيا

أعلن جهاز المباحث الجنائية، فرع الوسطى، كشف هوية الشخص المسؤول عن إدارة صفحة على موقع فيسبوك تحمل اسم “ملتقى التعليم في مصراتة”، بعد اتهامها بنشر أخبار وادعاءات مضللة وبث إشاعات والإساءة إلى عدد من المعلمين والكوادر التربوية في المدينة.

وقال جهاز المباحث الجنائية الليبي إن العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من المحتوى الذي يساهم في إثارة البلبلة والإضرار بالاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح الجهاز أن الصفحة استُخدمت في نشر معلومات مضللة والتشهير بعدد من المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، إضافة إلى الإساءة إلى مراقب التربية والتعليم في بلدية مصراتة.

وأشار جهاز المباحث الجنائية إلى أن هذه النتائج جاءت بعد إجراءات فنية وتحريات دقيقة نفذتها الفرق المختصة بفرع الوسطى، بناءً على تعليمات وإشراف رئيس نيابة غرب مصراتة الابتدائية.

وأكد الجهاز أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن الصفحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.