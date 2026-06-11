حملة أمنية في تاجوراء لضبط «العمالة الوافدة» غير القانونية

تواصل الدوريات التابعة لمديرية أمن تاجوراء، بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، تنفيذ حملات أمنية ميدانية تستهدف ضبط العمالة الوافدة غير القانونية، وذلك في إطار الخطة الأمنية المعتمدة لضبط وتنظيم أوضاع الإقامة والهجرة داخل نطاق الاختصاص.

وجاءت هذه الجهود تنفيذًا للتعليمات المباشرة الصادرة عن مدير أمن تاجوراء اللواء محمد دخيل، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الأمنية على أوضاع الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة والهجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفق التشريعات النافذة.

واستهدفت الحملة رصد وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والهجرة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة، بما ينسجم مع القوانين المنظمة لوجود العمالة الوافدة داخل البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار الأمني وتنظيم سوق العمل، والحد من المخالفات المتعلقة بالإقامة، عبر حملات ميدانية مشتركة بين الأجهزة الأمنية المختصة.

تنفذ الأجهزة الأمنية في عدد من المدن الليبية حملات دورية لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، في إطار جهود تنظيم سوق العمل وضبط المخالفات المرتبطة بالإقامة غير القانونية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن العام وتطبيق القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.