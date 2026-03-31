حملة أمنية متواصلة في سرت لتعزيز الانضباط وضمان سلامة الخدمات

يواصل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في سرت، بالتعاون مع فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة، تنفيذ حملة أمنية ميدانية لليوم الثالث على التوالي، تستهدف متابعة التزام الأنشطة التجارية والخدمية باللوائح الصحية والقانونية، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام الأمني بالجهاز.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، وبمتابعة مدير فروع الجهاز بالمنطقة الوسطى، العقيد محمد علي الفضيل، في إطار تعزيز الرقابة الميدانية وفرض الانضباط داخل المدينة.

وتركزت الجهود على رصد المخالفات المرتبطة باستغلال الأرصفة العامة، والحد من ظاهرة البيع العشوائي في الطرقات من قبل بعض الوافدين، إلى جانب التحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية داخل المحال، وضمان سلامة مصادر تقديم الخدمات للمواطنين.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي رئاسة الجهاز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والخدمية في الدولة الليبية، لحماية الصحة العامة، وضمان إدارة الأنشطة وفق الأطر القانونية والصحية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة والتأكد من استكمال الإجراءات المطلوبة لتشغيلها.

وأكدت رئاسة الجهاز استمرار هذه الحملات بروح من المسؤولية والتكامل بين الجهات المعنية، مع الالتزام بتطبيق القانون بحزم، ومراعاة الجوانب الإنسانية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمدينة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية، دعمًا للجهود المبذولة لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

تشهد عدة مدن ليبية خلال الفترة الأخيرة تكثيفًا للحملات الأمنية والصحية المشتركة، في إطار جهود تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية، والحد من المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بالعمالة غير المنظمة والبيع العشوائي.