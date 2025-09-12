حملة أمنية واسعة شملت 38 محافظة.. تركيا تعتقل 161 مشتبهاً بتنظيم «داعش»

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، عن حملة أمنية واسعة نفذتها الشرطة التركية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن اعتقال 161 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وأوضح الوزير عبر منصة “إكس” أن المشتبه بهم كانوا ناشطين داخل التنظيم وقدموا دعماً مالياً له، مشيراً إلى أن الاعتقالات جرت في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية، شملت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية.

وخلال المداهمات، ضبطت الشرطة أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية، ما يعكس حجم النشاط التنظيمي ومحاولات نشر أفكاره وأدواته داخل البلاد.

ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل استمرار تهديدات تنظيم داعش، الذي نفذ عدة هجمات على تركيا خلال العقد الماضي، أبرزها الهجوم المزدوج على مسيرة سياسية عام 2015، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، ويعتبر أحد أفظع الهجمات الإرهابية في تاريخ البلاد.

وتعتبر هذه الحملة جزءاً من جهود تركيا المستمرة لمكافحة الإرهاب ومنع أي نشاطات قد تهدد الأمن القومي، وتعكس قدرة الأجهزة الأمنية على التنسيق والاستجابة السريعة للتهديدات التنظيمية، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية عالية.

استقرار الليرة التركية بعد خفض المركزي للفائدة 2.5%

استقرت الليرة التركية اليوم الجمعة بعد أن خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 2.5%.

وبحسب بيانات موقع “بلومبرغ”، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بنسبة طفيفة بلغت 0.10% ليصل إلى 41.3699 ليرة تركية بحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض أمس سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 43% إلى 40.5% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.

وأشار المركزي في بيانه إلى تباطؤ اتجاه التضخم خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نمو في الربع الثاني يفوق التوقعات. لكنه أضاف أن أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات، التي تتميز بالجمود النسبي، ما تزال تمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

وأكد المركزي التركي أن تشديد السياسة النقدية، الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز جهود خفض التضخم على المدى المتوسط.

محلل تركي: تعزيز أنقرة لنفوذها الإقليمي يثير قلق إسرائيل والفاعلين الإقليميين

أشار المحلل السياسي التركي مرسيل غوندوغلو إلى أن تعزيز تركيا لنفوذها في المنطقة يثير قلقاً حتمياً لدى عدد من الفاعلين الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل.

وقال غوندوغلو إن أنقرة، في ظل التشكيل الدولي الراهن، قد تصبح إحدى العقبات الجيوسياسية ذات الأولوية بالنسبة لتل أبيب، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الشرق الأوسط تزيد من خطر التصعيد العسكري مع تركيا.

وأضاف المحلل أن تركيا أظهرت في السنوات الأخيرة مستوى متزايداً من الاستقلالية في سياستها الخارجية، مع توسيع وجودها العسكري والمشاركة الفعالة في تسوية الأزمات الإقليمية، ما يضعها بشكل موضوعي في موقع المنافس لإسرائيل في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأوضح أن إسرائيل، التي تعتمد على دعم الولايات المتحدة وتعمل غالباً دون عواقب كبيرة من المجتمع الدولي، قد تنظر إلى أنقرة كعقبة رئيسية أمام تنفيذ خططها الاستراتيجية.

وأكد غوندوغلو على أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية لتركيا وتعزيز القدرة الدفاعية ووضع استراتيجية للردع لمواجهة أي تحديات خارجية محتملة، مشيراً إلى الدور التاريخي لتركيا كدولة قادرة على تغيير موازين القوى، ما يجعلها هدفاً محتملاً للضغط الدولي.